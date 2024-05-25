В РПЛ заявили, что штормовое предупреждение не угрожает проведению матча «Краснодар» — «Динамо»

В пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировали новость об угрозе срыва матча 30-го тура «Краснодар» — «Динамо» из-за штормового предупреждения.

«В настоящий момент проведению матча ничего не угрожает», — приводит «Спорт-Экспресс» заявление пресс-службы.

Также отмечается, что сотрудники лиги на месте ежеминутно следят за развитием ситуации.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, в течение суток ожидается очень сильный ветер с порывами до 30 м/с.

Матч состоится 25 мая и начнётся в 16:30 мск. В этой игре может определиться чемпион страны сезона-2023/24.

Ранее Уилкшир заявил, что каждый болельщик мечтает о победе «Динамо» в Краснодаре.