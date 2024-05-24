Уилкшир: каждый болельщик мечтает о победе «Динамо» в Краснодаре

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о матче столичного клуба с «Краснодаром» в 30-м туре РПЛ.

«Очевидно, что каждый болельщик «Динамо» мечтает о победе в Краснодаре! Всё зависит от нас самих, и нам просто нужно продолжать выступать, как это было в последнее время! «Динамо» мечтает стать чемпионом», — цитирует Уилкшира «Чемпионат».

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третий — «Краснодар» (53).

25 мая бело-голубые сыграют с краснодарским клубом. Начало матча в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Константин Тюкавин восстановился к матчу с «Краснодаром».