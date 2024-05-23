Тюкавин восстановился к матчу с «Краснодаром»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о состоянии своего клиента.

«Он тренируется в общей группе. Физически и морально он готов играть. Если они выиграют золотые медали, то всё вообще будет великолепно», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третий — «Краснодар» (53).

25 мая бело-голубые сыграют с краснодарским клубом. Начало матча — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что жеребьёвка стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги состоится 22 мая.