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Жеребьёвка стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги состоится 22 мая

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Российский футбольный союз (РФС) объявил дату проведения жеребьёвки переходных матчей между командами РПЛ и Первой лиги за право выступить в высшем дивизионе.
Жеребьёвка стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги состоится 22 мая
  • РИА Новости

Жеребьёвка состоится 22 мая в 18:30 мск. В ходе неё определится очерёдность домашних и выездных матчей.

Матчи запланированы на 29 мая и 1 июня. В них сыграют третья и четвёртая команды Первой лиги с 14-й и 13-й командами РПЛ.

Отмечается, что в случае попадания в стыковые матчи «Балтики», которая 2 июня сыграет в Суперфинале Кубка России, бюро исполкома утвердит новые даты для пары. 

Ранее сообщалось, что махачкалинское «Динамо» впервые вышло в РПЛ.

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