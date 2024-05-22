Жеребьёвка стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги состоится 22 мая

Российский футбольный союз (РФС) объявил дату проведения жеребьёвки переходных матчей между командами РПЛ и Первой лиги за право выступить в высшем дивизионе.

Жеребьёвка состоится 22 мая в 18:30 мск. В ходе неё определится очерёдность домашних и выездных матчей.

Матчи запланированы на 29 мая и 1 июня. В них сыграют третья и четвёртая команды Первой лиги с 14-й и 13-й командами РПЛ.

Отмечается, что в случае попадания в стыковые матчи «Балтики», которая 2 июня сыграет в Суперфинале Кубка России, бюро исполкома утвердит новые даты для пары.

Ранее сообщалось, что махачкалинское «Динамо» впервые вышло в РПЛ.