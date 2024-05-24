Евсеев: «Зениту» важно забить в матче с «Ростовом» как можно скорее

Тренер Вадим Евсеев ответил, верит ли в потерю очков «Зенитом» в домашнем противостоянии с «Ростовом» в заключительном туре РПЛ.

«Произойти может что угодно. Но Сергей Семак сказал, что петербуржцам на финише необходимо прежде всего брать собственные матчи. В Грозном это удалось, хотя многие сомневались. С жёлто-синими действующим чемпионам в какой-то степени будет проще, ведь те не закрываются и дают играть другим. Это на руку «Зениту», поскольку весной ему зачастую сложно было взламывать насыщенную оборону соперников: «Факела», ЦСКА, «Рубина», «Динамо». Там тяжело было что-то создавать в позиционных атаках.

С другой стороны, южане тоже способны перестраиваться на более оборонительную модель, когда Даниил Глебов садится вниз к защитникам. Тогда они используют расстановку 5 — 4 — 1. Поэтому петербуржцам важно забить как можно скорее», — заявил Евсеев RT.

Полностью интервью Евсеева читайте на сайте RT.

Ранее Евсеев высказался о противостоянии «Динамо» и «Краснодара» в заключительном туре РПЛ.