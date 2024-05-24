Евсеев: думаю, «Динамо» и «Краснодар» сделают ставку на атаку, не верю, что попытаются закрыться в обороне

Тренер Вадим Евсеев считает, что «Краснодар» и «Динамо» в матче заключительного тура РПЛ вряд ли покажут закрытый и оборонительный футбол.

«Южане ведь неслучайно провели смену тренера весной. Пришёл отлично знакомый руководству Мурад Мусаев. В какой-то степени философия игры при нём резко поменялась, хотя многое не получается. Однако удалось проявить характер и хотя бы одержать важнейшую победу над «Сочи». При этом необходимо отметить, что оба коллектива никогда прежде не принимали участия в подобных противостояниях, где на кону стоит титул. Думаю, они всё-таки сделают ставку на атаку. Не верю, что кто-то попытается закрыться в обороне. Они не то что не умеют этого, а не хотят. К слову, Марцел Личка сам изъявлял желание, чтобы всё решилось в последнем туре, и оно сбылось», — заявил Евсеев RT.

Полностью интервью Евсеева читайте на сайте RT.

Ранее Евсеев высказался об игровом спаде «Зенита» в весенней части чемпионата России.