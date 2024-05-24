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Евсеев — о спаде «Зенита» в весенней части РПЛ: проблема заключается в самоуверенности

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Российский специалист Вадим Евсеев высказался о игровом спаде «Зенита» в весенней части чемпионата России.

«Проблема заключается в самоуверенности. У некоторых она наблюдается не первый год. Я говорю о многих легионерах, хотя у кого-то из них имеется российское гражданство. Они не показывают свой максимум. Ты обязан, вне зависимости от уровня оппонента, выкладываться на 100%. Но не все игроки могут этим похвастать», — заявил Евсеев RT.

Полностью интервью Евсеева читайте на сайте RT.

Ранее Евсеев высказался об участии нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром».

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