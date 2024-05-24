«Многие хотят смены чемпиона»: Евсеев — о философии «Краснодара», шансе «Динамо» и причинах спада «Зенита»

«Краснодар» и «Динамо» в матче заключительного тура РПЛ вряд ли покажут закрытый и оборонительный футбол. Об этом в интервью RT заявил шестикратный чемпион России и известный тренер Вадим Евсеев. По его мнению, обе команды будут больше созидать, а поддержка трибун сделает игру только ярче. Специалист также рассказал, как нужно настраивать футболистов на подобные «золотые» встречи, объяснил, чем отличается Константин Тюкавин от других нападающих, и признал, что многие болельщики не хотят очередного чемпионства «Зенита».

— Какой, на ваш взгляд, получится игра в Краснодаре? Могут ли хозяева сразу пойти вперёд или, напротив, команды будут избегать риска и действовать максимально аккуратно?

— Южане ведь неслучайно провели смену тренера весной. Пришёл отлично знакомый руководству Мурад Мусаев. В какой-то степени философия игры при нём резко поменялась, хотя многое не получается. Однако удалось проявить характер и хотя бы одержать важнейшую победу над «Сочи». При этом необходимо отметить, что оба коллектива никогда прежде не принимали участия в подобных противостояниях, где на кону стоит титул. Думаю, они всё-таки сделают ставку на атаку. Не верю, что кто-то попытается закрыться в обороне. Они не то что не умеют этого, а не хотят. К слову, Марцел Личка сам изъявлял желание, чтобы всё решилось в последнем туре, и оно сбылось.

Кроме того, я обратил внимание ещё на один интересный момент. Бело-голубые очень неплохо играют с «Краснодаром» именно на выезде. Можно вспомнить, как в 2021-м они, уступая 0:2, совершили камбэк и взяли верх.

— Владислав Радимов в одном из интервью посоветовал бело-голубым действовать как в последнем матче с «Зенитом»: от обороны и не оставляя свободных зон. Стоит ли им закрываться и пытаться удержать устраивающую ничью?

— Я играл во многих встречах, где решалось всё. В первую очередь крайне важна предельная концентрация как всей команды, так и отдельно взятых исполнителей. Ведь зачастую их судьбу определяет один гол. Так, например, было в золотом матче в 2002-м, когда «Локомотив» со мной в составе оказался сильнее ЦСКА. Мяч Дмитрия Лоськова в дебюте подарил нам первые в истории награды высшей пробы. Но повторюсь, закрываться соперники всё равно не станут. Их философия заключается в другом.

— На первый взгляд, игра на контратаках на свободном пространстве — идеальная стихия для «Динамо» в Краснодаре. Те же Бителло и Хорхе Карраскаль всегда способны создать опасные моменты.

— Здесь всё опять упирается в тактику. Если бы остался Владимир Ивич, мы бы действительно увидели другой футбол. А так гости точно получат шансы. Они вдобавок неплохо прессингуют, и, если Матвей Сафонов станет разыгрывать мяч от своих ворот, попытаются оказать давление и заставить его ошибиться.

— Не кажется ли вам, что Мусаеву может просто не хватить опыта? Марцел Личка, во-первых, старше, во-вторых, успел поработать в разных клубах и странах, а в-третьих, брал золото чемпионата Белоруссии с брестским «Динамо».

— Не считаю чеха намного более опытным специалистом. Да, он завоёвывал трофеи, но россиянин тоже делал это с командой южан 1999 года рождения, которая выносила всех. А вспомните, как клубная молодёжка во главе с Мурадом на равных сражалась с «Реалом» в Юношеской лиге УЕФА. И вы мне скажите: где тогда набираться мастерства, как не в подобных противостояниях?

— Давление трибун способно психологически надломить гостей или они абстрагируются от этого?

— Обоим коллективам такая атмосфера пойдёт только на пользу. Много раз приезжал на эту арену. Даже когда она заполнена наполовину, там уже сумасшедшая поддержка. А тут будет аншлаг. Да и поклонники москвичей наверняка выкупят всю свою квоту. Поверьте, футболистам подобное только в кайф. Это куда лучше пустых кресел.

— Как вообще перед фактически судьбоносной игрой настраивать команду?

— А не надо особенно настраивать. Назвал состав — и пошли на поле. Все и так прекрасно знают, как играть и какие требования. Мотивирующие слова? Возьму другой пример. В 1997-м за титул боролись «Ротор» и мой «Спартак». В последнем туре они сошлись в Волгограде. Причём в случае победы хозяева становились чемпионами. Перед стартовым свистком к ним в раздевалку заходили люди из правительства и толкали речи. В итоге футболисты «Ротора» не справились с давлением и уступили — 0:2. Тот же Юрий Сёмин перед золотым матчем с ЦСКА в 2002-м ничего особенного не говорил.

— Может ли вратарский фактор стать определяющим? Всё-таки Сафонов кажется надёжнее Игоря Лещука.

— А вы уверены, что у «Динамо» на последнем рубеже появится Лещук? До того выпускали Антона Шунина. Считаю, оба имеют возможность попасть в старт.

— Понимаете, почему Личка упорно доверяет Лещуку, несмотря на ошибки, и не ставит более опытного голкипера?

— Так и Шунин способен допустить помарку. Вот по Сафонову вопросов нет. Неслучайно он сейчас первый номер сборной России.

— Константин Тюкавин в концовке матча с «Крыльями Советов» получил травму и рискует пропустить противостояние. Его потеря станет катастрофой для «Динамо»?

— В клубе работает довольно качественный медицинский штаб. Уверен, они поставят футболиста на ноги. Думаю, он будет играть. Другое дело как. Всё-таки будет не очень хорошо, если он полностью пропустит тренировочный процесс на неделе и потом сразу холодным выйдет на поле в Краснодаре. Если же Константин не сможет помочь команде, для неё это станет огромной потерей. Всё-таки он набрал потрясающую форму и весной забивал в шести матчах РПЛ подряд. В качестве его основного сменщика выступает Фёдор Смолов, но он получает совсем немного практики и, кажется, потерял игровой ритм.

— В чём так важна роль Тюкавина для коллектива, помимо непосредственно голов?

— У него хорошее движение и понимание футбола. Константин классно действует по створу ворот и способен как отличиться самостоятельно, так и ассистировать партнёрам. Что очень важно для бомбардира, ему хватает буквально полумомента. Где-то Тюкавин действует на опережение, где-то обыгрывается. Плюс обратите внимание, как он хорош «на втором этаже», несмотря на относительно невысокий рост. Парень физически крепкий, у него отличные гены от отца Александра, восьмикратного чемпиона мира по хоккею с мячом. Защитникам неприятно держать такого форварда в штрафной. Вроде бы не сильно габаритный, а с места не сдвинешь.

— У «Краснодара» тоже есть свой лидер в атаке — Джон Кордоба, отметившийся 14 голами в текущем сезоне РПЛ. Но не стали ли южане весной слишком от него зависимы? Если не забивает латиноамериканец, делать это будто некому.

— Разве плохо, когда имеется нападающий, способный завершать атаки? С другой стороны, в последних четырёх турах колумбиец не отличался вовсе и в трёх из них команда не забивала тоже. Можно вспомнить, как в противостоянии с «Сочи» он не реализовал два выхода один на один. Но, повторюсь, здорово, когда в принципе есть кому ставить точки в атаках. В этом плане легионер действительно хорош.

— Тот же Эдуард Сперцян, складывается впечатление, ушёл в тень.

— Я бы так не сказал, ведь он является вторым бомбардиром коллектива в национальном первенстве с 11 голами. Получается, когда он блистал, «Краснодар» не боролся за чемпионство, а как только сбавил, включился в сражение за титул?

— Чем можно объяснить провал «быков» в 2024-м? В первой половине они уверенно набирали очки.

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— Весеннюю часть «Краснодар» начал неудачно. Но он только вкатывался, и всё ещё можно было исправить. Главное, Ивич поставил надёжную игру в обороне. Южане часто завершали встречи без пропущенных мячей и порой терпели, что раньше было им несвойственно. Забивая, они в первую очередь старались обезопасить свои владения, а не лезли вперёд. Присутствовала дисциплина. Была видна единая команда, не возникали разрывы между линиями. Мусаев же вернулся с абсолютно другой философией и схемой. Стоило ли вообще делать рокировку наставника? Позвоните в клуб, и вам там всё скажут.

— Верите в потерю очков «Зенитом» в домашнем противостоянии с «Ростовом»?

— Произойти может что угодно. Но Сергей Семак сказал, что петербуржцам на финише необходимо прежде всего брать собственные матчи. В Грозном это удалось, хотя многие сомневались. С жёлто-синими действующим чемпионам в какой-то степени будет проще, ведь те не закрываются и дают играть другим. Это на руку «Зениту», поскольку весной ему зачастую сложно было взламывать насыщенную оборону соперников: «Факела», ЦСКА, «Рубина», «Динамо». Там тяжело было что-то создавать в позиционных атаках. С другой стороны, южане тоже способны перестраиваться на более оборонительную модель, когда Даниил Глебов садится вниз к защитникам. Тогда они используют расстановку 5 — 4 — 1. Поэтому петербуржцам важно забить как можно скорее.

— Хватит ли у «Ростова» мотивации? Всё-таки он давно не решает никаких задач в чемпионате и выше шестого места не поднимется.

— Всякое может случиться. Вспомните, как подопечные Валерия Карпина в заключительном туре предыдущего сезона разгромно уступили ЦСКА, хотя боролись за бронзу. Повторюсь, «Зениту» нужно быстрее распечатать чужие ворота. Тогда дальше всё будет складываться легче.

— Если петербуржцы всё же завоюют шестой титул подряд, их успех можно будет назвать заслуженным?

— Почему нет? Просто надо задавать вопросы «Динамо» и «Краснодару», почему они не воспользовались осечками конкурента. Ведь тот фактически сделал всё, чтобы вывести их на вершину. Возьмём показатель набранных очков, который говорит о многом. Даже в случае победы у бело-голубых будет 59. Это очень мало. Раньше чемпионы стабильно выбивали больше 60, а, например, сине-бело-голубые в прошлом сезоне — 70.

— Вы понимаете, почему они вообще так повалились весной? После выездного успеха в Краснодаре, казалось, шансов у преследователей нет.

— Проблема заключается в самоуверенности. У некоторых она наблюдается не первый год. Я говорю о многих легионерах, хотя у кого-то из них имеется российское гражданство. Они не показывают свой максимум. Ты обязан вне зависимости от уровня оппонента выкладываться на сто процентов. Но не все игроки могут этим похвастать.

— Не складывается ли у вас впечатление, что сейчас большинство российских болельщиков болеют не за кого-то конкретно, а против сине-бело-голубых?

— Соглашусь. Благотворно ли скажется смена чемпиона на РПЛ? Конечно, многие хотят этого. «Динамо» может подняться на вершину впервые за 48 лет. Возьмут трофей — прекрасно. Запрыгнет на первую строчку «Краснодар» — тоже здорово. Тогда все назовут Сергея Галицкого гением за смену тренера по ходу сезона. А что плохого, если «Зенит» станет чемпионом в шестой раз подряд? Вон «Лудогорец» в Болгарии 13 лет не отдаёт никому золотые медали. Но вы сами сказали, что вся страна желает, чтобы петербуржцы не брали очередной титул. Пожалуйста, пусть тогда бело-голубые расходятся миром с южанами и решают задачу.