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«Краснодар» победил «Сочи» и вышел на вторую строчку в таблице РПЛ

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«Краснодар» победил «Сочи» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» победил «Сочи» и вышел на вторую строчку в таблице РПЛ
  • РИА Новости

Игра, проходившая в Сочи, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На пятой минуте счёт открыл футболист гостей Никита Кривцов. Сравнял на 43-й минуте Сауль Гуарирапа.

На 73-й минуте Гуарирапа забил второй гол «Сочи». На 85-й минуте сравнял Эдуард Сперцян. Победный гол на 90 + 1 минуте на счету Мозеса Кобнана.

В активе «Краснодара» 53 очка и вторая позиция в турнирной таблице РПЛ.

У «Сочи» 23 очка и последняя, 16-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прервал серию из трёх матчей без голов.

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