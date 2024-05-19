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Булыкин: хочется, чтобы «Динамо» по-футбольному наказало «Зенит» и «Краснодар»

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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.
Булыкин: хочется, чтобы «Динамо» по-футбольному наказало «Зенит» и «Краснодар»
  • РИА Новости

«Зенит» и «Краснодар», может, где-то посильнее, но хочется, чтобы «Динамо» по-футбольному наказало их за то, что они устроили с чемпионской гонкой», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В заключительном туре РПЛ лидер турнирной таблицы «Динамо» встретится с «Краснодаром», который занимает третье место. На второй позиции расположился «Зенит». Все три команды имеют шансы на главный титул.

Ранее Александр Мостовой заявил, что спонсором этого чемпионата России должен стать валидол.

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