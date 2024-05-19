Булыкин: хочется, чтобы «Динамо» по-футбольному наказало «Зенит» и «Краснодар»
- РИА Новости
«Зенит» и «Краснодар», может, где-то посильнее, но хочется, чтобы «Динамо» по-футбольному наказало их за то, что они устроили с чемпионской гонкой», — цитирует Булыкина «Чемпионат».
В заключительном туре РПЛ лидер турнирной таблицы «Динамо» встретится с «Краснодаром», который занимает третье место. На второй позиции расположился «Зенит». Все три команды имеют шансы на главный титул.
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