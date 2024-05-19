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Мостовой: спонсором этого чемпионата России должен стать валидол

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.
Мостовой: спонсором этого чемпионата России должен стать валидол
  • РИА Новости

«Ну и чемпионат в этом году! Да, очень много ошибок допускают лидеры, но зато какая интрига. Спонсором этого чемпионата должен стать валидол», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В заключительном туре РПЛ лидер турнирной таблицы «Динамо» встретится с «Краснодаром», который занимает третье место. На второй позиции расположился «Зенит». Все три команды имеют шансы на главный титул.

Ранее Мостовой прокомментировал вылет «Сочи» из РПЛ.

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