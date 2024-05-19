Пента-трик Кассьерры помог «Зениту» разгромить «Ахмат» в матче 29-го тура РПЛ

«Зенит» победил «Ахмат» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев.

В составе «Зенита» пента-трик оформил нападающий Матео Кассьерра. Колумбиец отличился на 4-й, 9-й, 44-й, 47-й и 51-й минутах. Он стал первым футболистом РПЛ в XXI веке, которому удалось забить пять голов в одной игре.

Единственный гол «Ахмата» на 11-й минуте забил Мохамед Конате.

«Зенит» набрал 54 очка и переместился на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе «Ахмата» 35 очков и десятая позиция.

Ранее «Ростов» победил «Балтику» в матче 29-го тура РПЛ.