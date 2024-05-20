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Глебов: если обыграем «Зенит», то примем тонну самогона от болельщика «Динамо»

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что им пообещал болельщик «Динамо» в случае победы команды над «Зенитом» в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глебов: если обыграем «Зенит», то примем тонну самогона от болельщика «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Болельщик «Динамо» пообещал тонну самогона, если обыграем «Зенит»? Если победим, конечно, примем», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

В заключительном туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом». В то же время «Краснодар» встретится с «Динамо». В настоящий момент на чемпионство претендуют «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

Ранее Валерий Карпин заявил, что продолжит работу в «Ростове» в следующем сезоне.

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