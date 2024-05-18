Разгром в Москве и драма в Сочи: «Динамо» без труда сохранило лидерство, но «Краснодар» остался в гонке за золото РПЛ

«Динамо» на своём поле взяло верх над «Крыльями Советов» и сохранило за собой первое место за тур до окончания чемпионата России по футболу. Подопечные Марцела Лички четырежды поразили ворота гостей, причём дважды это сделал Фабиан Бальбуэна, в то время как соперник ответил лишь выстрелом Юрия Горшкова со штрафного. В свою очередь, «Краснодар» в гостях с трудом вырвал победу у «Сочи» и сохранил шансы на золотые медали. К середине второго тайма команда Мурада Мусаева уступала со счётом 1:2, но сначала Мозес Кобнан сам заработал пенальти и помог Эдуарду Сперцяну сравнять счёт, а на 91-й минуте сам поразил ворота Максима Рудакова.

Дубль Бальбуэны и серия Нгамалё

Фантастическая победа над «Балтикой» в 28-м туре РПЛ открыла перед «Динамо» дорогу к золотым медалям. За два тура до конца подопечные Марцела Лички опережали «Зенит» и «Краснодар» на два и три очка соответственно, а над петербуржцами даже имели преимущество по личным встречам, что гарантировало им титул в случае равенства баллов. Очередной же шаг к долгожданному трофею предстояло сделать в игре с «Крыльями Советов», весной выступавшими крайне нестабильно. Если в первой части сезона самарцы впечатляли своим ярким футболом, то во второй сникли и перед данным противостоянием не брали верх на протяжении трёх матчей.

Тем не менее, сдаваться без борьбы коллектив Игоря Осинькина не собирался и в первом тайме на равных сражался с новоиспечённым лидером первенства. Да, по числу ударов и моментов гости немного уступили, но на перерыв ушли при равном счёте. Причём в обоих голах непосредственное участие принял капитан хозяев Фабиан Бальбуэна, поочерёдно проявивший себя со знаком «плюс» и «минус». Сначала он мастерски замкнул передачу Хорхе Карраскаля после розыгрыша углового, а потом грубо нарушил правила на хавбеке соперника Амаре Рахмановиче. К мячу подошёл Юрий Горшков и перехитрил Игоря Лещука, пробив в незакрытый стенкой угол.

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Такой исход «Динамо» не устраивал, ведь в этом случае шансы «Зенита» на чемпионство заметно возрастали. В то время как петербуржцам было достаточно справиться с лишённым мотивации «Ростовом» в заключительном туре, москвичам предстояло сражение с «Краснодаром». А тот не только продолжал борьбу за награды, но и не уступал москвичам в РПЛ с 2022 года. А в двух последних матчах и вовсе победил с общим счётом 6:2.

Однако сходу вернуть себе инициативу у «Динамо» не вышло. В концовке первого тайма «Крылья» выглядели получше и даже создали пару неплохих эпизодов. Помимо Горшкова, отличиться могли Владислав Шитов и Фернандо Констанца. Но первому забить помешал Лещук, а второй не попал в створ. А после перерыва откровенно не повезло Бенхамину Гарре, чей «выстрел» из убойной позиции пришёлся во вратаря.

«Динамо» находилось в крайне непростом положении, но второе дыхание команде придал не кто иной, как Бальбуэна, реабилитировавшийся за результативную ошибку. На 58-й минуте капитан бело-голубых подключился к атаке, подкараулил отскок и пушечным ударом метров с 20-ти впечатал мяч в сетку. Иван Ломаев даже коснулся его кончиками пальцев, но направление изменить всё же не сумел. И заставил схватиться за голову Осинькина.

В итоге гол Бальбуэны так и остался победным, но окончательно деморализовал самарцев точный удар Бителло. Ломаев грубо ошибся на выходе и не дотянулся до посланного с углового мяча, а бразилец легко поразил пустой створ. Но на этом потрясения для «Крыльев» не закончились. Ведь уже в компенсированное время их добил Муми Нгамалё, в третьей встрече подряд отличившийся после 90 минуты. «Динамо» выиграло (4:1) и увеличило отрыв от «Зенита» на пять очков.

Два гола Гуарирапы и чудо-выход Кобнана

Что касается «Краснодара», его отставание от «Динамо» увеличилось до шести очков, а права на осечку не осталось. Да, надежды забрать трофей ещё оставались, но для этого им было необходимо одерживать победы в последних двух турах и надеяться на осечку «Зенита». Однако и первая задача казалась крайне непростой. Ведь перед выездом в Сочи чёрно-зелёные не могли не только взять верх в трёх встречах подряд, но даже поразить чужие ворота.

Но когда же прерывать такую неудачную серию, как не в противостоянии с последней командой лиги, делящей первую строчку по числу пропущенных голов? До этого момента в пассиве «барсов» таковых значилось 44, но уже в дебюте счёт пополнился. Всего пяти минут хватило «Краснодару», чтобы положить конец «засухе». Автором решающего касания стал Никита Кривцов, откликнувшийся на то ли удар, то ли прострел Виктора Са.

Но после этого «быки» будто бы расслабились. В атаке пропала активность, позволившая им организовать стартовый спурт, а оборона предоставляла соперникам слишком много свободы. Сначала великолепный шанс упустил промахнувшийся с нескольких метров Александар Юкич, потом головой в створ не попал Сауль Гуарирапа, ставший чуть ли не главной ударной силой «Сочи» во второй половине сезона. Да ещё и Олакунле Олусегун явно забыл о мерах предосторожности и пустился в дриблинг, находясь в роли последнего защитника. К счастью гостей, оказавшийся под жёстким прессингом нигериец в последний момент успел сделать пас назад, а Матвей Сафонов — подстраховать партнёра.

Концовка тайма же выдалась невероятно насыщенной на события, а также вновь заставила вспомнить о набившей оскомину футбольной истине «не забиваешь ты — забивают тебе». Буквально «уснувший» неподалёку от своей штрафной Вячеслав Литвинов предоставил Джону Кордобе отличную возможность сравняться с Константином Тюкавиным в гонке бомбардиров и попутно укрепить преимущество «Краснодара», но вырвавшийся на рандеву с вратарём колумбиец угодил в каркас. И уже спустя две минуты паритет был восстановлен. Виктор Тормена ошибся с выбором позиции и не допрыгнул до посланного верхом мяча, а Гуарирапа запустил шикарный «парашют» под дальнюю штангу. Сафонов такого явно не ожидал и спасти не смог.

После перерыва оппонента продолжили обмениваться острыми выпадами. Сначала всё тот же Сафонов совершил два сейва с разницей в несколько секунд, а потом Кордоба «выстрелом» с острого угла проверил бдительность Максима Рудакова. И хотя впоследствии «Краснодар» всё же завладел инициативой, не было впечатления, что между собой сражаются третья и 16-я команды РПЛ. Да, временами «быки» смотрелись неплохо, но не доминировали на поле. Да и в завершающей фазе им откровенно не везло. Вышедший со скамейки Жоау Батчи мог выводить гостей вперёд, но последовал примеру Кордобы и проверил на прочность перекладину. А потом сам Джон промахнулся из выгодной ситуации.

Наказание последовало практически незамедлительно. И снова роль палача исполнил Гуарирапа, оформивший дубль. Появившиеся на поле по ходу встречи Никита Бурмистров и Кирилл Заика «расчертили» прекрасную комбинацию, а освободившийся от опекуна венесуэлец замкнул пас во вратарскую. А уже спустя несколько минут мог снять все вопросы, но Сафонов вытащил мяч из-под перекладины.

Казалось, «Краснодар» уже не успеет прийти в себя, но тот не сдались. Он устроил настоящий штурм и в драматичной концовке вырвал победу, перечеркнув надежды «Сочи» на сохранение прописки в РПЛ. И во многом это стало возможно благодаря решению главного тренера выпустить на замену Мозеса Кобнана. Сначала он заработал 11-метровый, впоследствии реализованный Эдуардом Сперцяном, а на первой компенсированной минуте открылся на месте центрфорварда и забил сам. «Быки» набрали 53 очка и остались в гонке за золотом.