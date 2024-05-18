Алаев — о назначении Станковича: к нам пришёл человек с мировым именем, это прекрасно

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

«К нам пришёл человек с мировым именем. Это прекрасно. Какой он тренер? Не знаю. Хочется, чтобы у него получилось. Чем больше будет громких имён, качественных тренеров, тем лучше», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

16 мая стало известно, что специалист возглавит «Спартак» с сезона-2024/25. Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в тренерском штабе.

Напомним, что Станкович — трёхкратный чемпион Сербии с «Црвеной звездой» и чемпион Венгрии с «Ференцварошем», а также двукратный обладатель Кубка Сербии. Во время футбольной карьеры он защищал цвета «Лацио» и «Интера».

Ранее Губерниев высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака».