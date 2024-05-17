Губерниев — о назначении Станковича: «Спартак» как замок с привидениями

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Вообще, «Спартак» как замок с привидениями или как Бермудский треугольник…Много хороших тренеров-иностранцев сгинуло в «Спартаке»…. и ещё сгинет. А вот назначили бы тренером Игоря Шалимова, глядишь, и закрепился бы «Спартак» в борьбе за чемпионство! И за Кубок, глядишь, повоевал бы…» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

16 мая стало известно, что специалист возглавит «Спартак» с сезона-2024/25. Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в тренерском штабе.

Напомним, что Станкович — трёхкратный чемпион Сербии с «Црвеной звездой» и чемпион Венгрии с «Ференцварошем», а также двукратный обладатель Кубка Сербии. Во время футбольной карьеры он защищал цвета «Лацио» и «Интера».

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему клуб назначил Станковича главным тренером.