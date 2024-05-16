В «Спартаке» объяснили, почему клуб назначил Станковича главным тренером

Спортивный директор «Спартака» Томаш Аморал прокомментировал назначение Деяна Станковича в качестве нового главного тренера с сезона-2024/25.

«Станкович не нуждается в представлении. Карьера мировой легенды и список его достижений говорят сами за себя. Мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне», — цитирует Аморала сайт клуба.

Он также отметил достижения тренера во главе «Црвены звезды» и «Ференцвароша».

«На наш выбор повлияло ещё и то, что в работе Деяна есть системный подход», — отметил он.

Напомним, что Станкович — трёхкратный чемпион Сербии с «Црвеной звездой» и чемпион Венгрии с «Ференцварошем», а также двукратный обладатель Кубка Сербии.

Сегодня стало известно, что специалист возглавит «Спартак» с сезона-2024/25. Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в штабе.

Ранее сообщалось, что Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ.