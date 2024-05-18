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Дубль Бальбуэна помог «Динамо» разгромить «Крылья» в матче 29-го тура РПЛ

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«Динамо» нанесло поражение «Крыльям Советов» в матче 29-го тура РПЛ.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 4:1.

В составе столичной команды мячи забили Фабиан Бальбуэна (29-я, 58-я минуты), Бителло (76-я), Муми Нгамалё (90+3). У самарского клуба отличился Юрий Горшков (41-я).

Таким образом, «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице РПЛ. В активе «Крыльев» 40 очков и восьмая позиция.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал возможное чемпионство столичного клуба в текущем сезоне.

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