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Терёхин: о чемпионстве «Динамо» говорить рано, надо обыграть «Крылья»

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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал возможное чемпионство столичного клуба в текущем сезоне.
Терёхин: о чемпионстве «Динамо» говорить рано, надо обыграть «Крылья»
  • РИА Новости

«Я надеюсь, что «Динамо» обыграет «Крылья Советов», но говорить о чемпионстве рано. Потому что «Краснодар» и «Зенит» могут выиграть свои матчи. Динамовцы и «Крылья» будут играть в атакующий футбол, никто не отсиживается в обороне, поэтому будет хороший матч», — цитирует Терёхина «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится 18 мая в 14:00 мск.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. «Зенит» (51) занимает второе место. «Краснодар» — на третьей позиции (50).

Ранее Личка рассказал о разговоре с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

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