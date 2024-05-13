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Личка: я говорил Соболеву перед матчем со «Спартаком» не убивать нас

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о разговоре с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.
Личка: я говорил Соболеву перед матчем со «Спартаком» не убивать нас
  • Gettyimages.ru

«Соболев — неприятный нападающий, в хорошем смысле. Я ему говорил перед матчем — не надо нам забивать! Но, к сожалению, он забил два мяча», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Соболев рассказал, что Личка в шутку сказал ему: «Не убивай нас сегодня». Речь идёт о матче Кубка России, когда «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит поведение тренерского штаба и сотрудников «Динамо».

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