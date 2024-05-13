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КДК РФС рассмотрит поведение тренерского штаба и сотрудников «Динамо»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал поведение тренерского штаба «Динамо» в матче 28-го тура РПЛ с «Балтикой».
КДК РФС рассмотрит поведение тренерского штаба и сотрудников «Динамо»
  • РИА Новости

«Массовое выбегание тренерского штаба и сотрудников «Динамо» на поле на 90+9‑й минуте после забитого гола», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Калининграде, завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей. Отметим, что до 90-й минуты «Балтика» вела в счёте. Бело-голубые победили благодаря голам Фернандеса и Нгамалё.

«Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что Константин Тюкавин голевыми действиями принёс «Динамо» 30 очков, это лучший результат в РПЛ.

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