RT в Telegram
Подпишись

Тюкавин голевыми действиями принёс «Динамо» 30 очков, это лучший результат в РПЛ

Короткая ссылка
Результативные действия нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Российской премьер-лиге (РПЛ) принесли его команде наибольшее количество очков среди всех игроков остальных клубов.
Тюкавин голевыми действиями принёс «Динамо» 30 очков, это лучший результат в РПЛ
  • РИА Новости

По информации Opta, игрок отметился 15 голами и девятью передачами, благодаря которым «Динамо» набрало 30 очков в лиге.

На второй позиции расположился нападающий «Локомотива» Максим Глушенков. Его шесть мячей и 15 передач принесли команде 20 очков. Третий — Эдуард Сперцян из «Краснодара» (13 баллов и 17 очков).

На данный момент таблицу РПЛ возглавляет «Динамо» с 53 очками. На втором месте — «Зенит» (51). Третий — «Краснодар» (50).

Ранее сообщалось, что Марцел Личка до игры с «Балтикой» не знал о потере очков «Зенитом» и «Краснодаром».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить