Тюкавин голевыми действиями принёс «Динамо» 30 очков, это лучший результат в РПЛ

Результативные действия нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Российской премьер-лиге (РПЛ) принесли его команде наибольшее количество очков среди всех игроков остальных клубов.

По информации Opta, игрок отметился 15 голами и девятью передачами, благодаря которым «Динамо» набрало 30 очков в лиге.

На второй позиции расположился нападающий «Локомотива» Максим Глушенков. Его шесть мячей и 15 передач принесли команде 20 очков. Третий — Эдуард Сперцян из «Краснодара» (13 баллов и 17 очков).

На данный момент таблицу РПЛ возглавляет «Динамо» с 53 очками. На втором месте — «Зенит» (51). Третий — «Краснодар» (50).

Ранее сообщалось, что Марцел Личка до игры с «Балтикой» не знал о потере очков «Зенитом» и «Краснодаром».