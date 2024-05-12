Личка до игры с «Балтикой» не знал о потере очков «Зенита» и «Краснодара»
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«Я и сам не знал. Только потом уже начальник команды сказал результаты. С игроками в раздевалке мы не говорили об этом», — цитирует тренера «Матч ТВ».
Подопечные Марцела Лички одержали победу над «Балтикой» со счётом 3:2. «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.
Ранее Юрий Сёмин заявил, что у «Динамо» есть всё для того, чтобы стать чемпионом.