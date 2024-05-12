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Личка до игры с «Балтикой» не знал о потере очков «Зенита» и «Краснодара»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что до матча с «Балтикой» не знал о поражениях «Зенита» и «Краснодара» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Личка до игры с «Балтикой» не знал о потере очков «Зенита» и «Краснодара»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Я и сам не знал. Только потом уже начальник команды сказал результаты. С игроками в раздевалке мы не говорили об этом», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Подопечные Марцела Лички одержали победу над «Балтикой» со счётом 3:2. «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что у «Динамо» есть всё для того, чтобы стать чемпионом.

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