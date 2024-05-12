Личка до игры с «Балтикой» не знал о потере очков «Зенита» и «Краснодара»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что до матча с «Балтикой» не знал о поражениях «Зенита» и «Краснодара» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я и сам не знал. Только потом уже начальник команды сказал результаты. С игроками в раздевалке мы не говорили об этом», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Подопечные Марцела Лички одержали победу над «Балтикой» со счётом 3:2. «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что у «Динамо» есть всё для того, чтобы стать чемпионом.