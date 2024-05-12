RT в Telegram
Подпишись

Сёмин: у «Динамо» есть всё для того, чтобы стать чемпионом

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о шансах «Динамо» в чемпионской гонке Российской премьер-лиги в сезоне-2023/24.
Сёмин: у «Динамо» есть всё для того, чтобы стать чемпионом
  • РИА Новости

«Динамо» выигрывает игры, когда кажется, что уже безнадёжная ситуация. На сегодняшний день это главный фаворит в чемпионской гонке. У них есть всё для того, чтобы стать чемпионами», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Подопечные Марцела Лички одержали победу над «Балтикой» со счётом 3:2. «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Сергей Игнашевич заявил, что игрокам «Балтики» не хватило мастерства и надёжности в матче с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить