Сёмин: у «Динамо» есть всё для того, чтобы стать чемпионом
- РИА Новости
«Динамо» выигрывает игры, когда кажется, что уже безнадёжная ситуация. На сегодняшний день это главный фаворит в чемпионской гонке. У них есть всё для того, чтобы стать чемпионами», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Подопечные Марцела Лички одержали победу над «Балтикой» со счётом 3:2. «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.
Ранее Сергей Игнашевич заявил, что игрокам «Балтики» не хватило мастерства и надёжности в матче с «Динамо».