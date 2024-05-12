Сёмин: у «Динамо» есть всё для того, чтобы стать чемпионом

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о шансах «Динамо» в чемпионской гонке Российской премьер-лиги в сезоне-2023/24.

«Динамо» выигрывает игры, когда кажется, что уже безнадёжная ситуация. На сегодняшний день это главный фаворит в чемпионской гонке. У них есть всё для того, чтобы стать чемпионами», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Подопечные Марцела Лички одержали победу над «Балтикой» со счётом 3:2. «Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Сергей Игнашевич заявил, что игрокам «Балтики» не хватило мастерства и надёжности в матче с «Динамо».