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Игнашевич: должны были выигрывать матч с «Динамо», но концовку недотерпели

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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что игрокам «Балтики» не хватило мастерства и надёжности в матче с «Динамо».

«В первую очередь не хватает мастерства и надёжности. В ключевых эпизодах, к сожалению, допустили ошибки. В целом ребята играли хорошо, могли забить и должны были выигрывать, но концовку недотерпели», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Калининграде, завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей. Отметим, что до 90-й минуты «Балтика» вела в счёте.

«Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Балтики» 26 очков и 15-я позиция.

Ранее сообщалось, что Игнашевич дисквалифицирован на два матча условно за слова о судействе.

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