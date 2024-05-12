Игнашевич: должны были выигрывать матч с «Динамо», но концовку недотерпели

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич заявил, что игрокам «Балтики» не хватило мастерства и надёжности в матче с «Динамо».

«В первую очередь не хватает мастерства и надёжности. В ключевых эпизодах, к сожалению, допустили ошибки. В целом ребята играли хорошо, могли забить и должны были выигрывать, но концовку недотерпели», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Калининграде, завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей. Отметим, что до 90-й минуты «Балтика» вела в счёте.

«Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Балтики» 26 очков и 15-я позиция.

Ранее сообщалось, что Игнашевич дисквалифицирован на два матча условно за слова о судействе.