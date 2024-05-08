Тренер «Балтики» Игнашевич дисквалифицирован на два матча условно за слова о судействе

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича на два матча условно за слова о судействе.

«КДК РФС за оскорбительное поведение дисквалифицировал Игнашевича на два матча условно. Штраф — 200 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Напомним, что после игры Игнашевич заявил, что ключевым моментом игры с «Уралом» было позорное судейство.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Урала».

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе над «Балтикой» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.