Гончаренко — о победе «Урала» над «Балтикой»: в раздевалке сейчас шум, гам, веселье

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе над «Балтикой» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

«В раздевалке сейчас шум, гам, веселье, радость. Мало того что выиграли, сделали это ещё и в концовке. Мы понимаем, насколько футбол — это эмоции. У нас были и разочарования, и победы. Когда ждёшь‑ждёшь победы, и она приходит в последний момент, она всегда приятна», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1.

Нападающий калининградского клуба Виталий Лисакович открыл счёт в первом тайме на первой минуте встречи. Через 18 минут форвард екатеринбургского клуба Алексей Каштанов реализовал пенальти и сравнял счёт. В концовке игры на пятой добавленной к основному времени матча минуте отличился полузащитник уральцев Алексей Ионов.

Таким образом, «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Балтика» — на 15-й позиции (26).

Ранее стало известно, что «Пари НН» и «Спартак» не забили голов в матче 27-го тура РПЛ.