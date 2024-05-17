Вопреки канонам: гонка за золото в РПЛ не похожа на другие, но от этого не менее крутая

В РПЛ близится к концу чемпионская гонка, которая уже стала одной из самых ожесточённых за последнюю декаду. За два тура до конца «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» сохраняют шансы на титул, а обладатель трофея с большой долей вероятности определится лишь в заключительный игровой день. При этом настолько интересным сражение вышло скорее не благодаря высокому уровню и уверенной игре претендентов, а из-за отсутствия у них стабильности, а порой — из-за откровенных провалов.

Нынешний сезон чемпионата России по футболу запомнится одной из самых захватывающих и непредсказуемых гонок за золотые медали в новейшей истории. В последний раз столь напряжённым сражение за трофей было в 2016 году — между ЦСКА и «Ростовом». А сразу три команды ожесточённо боролись за него в 2014-м. На титул претендовали «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА. В итоге армейцы на самом финише обошли петербуржцев, а железнодорожники потерпели два поражения и остались третьими.

Да, сейчас такие сюрпризы исключать тоже не стоит. Взять бронзу до сих пор способны как «Локомотив», так и «Спартак», отстающие от третьего коллектива первенства на три и четыре балла соответственно. Более того, переживавшие по ходу сезона кризис железнодорожники даже имеют теоретические шансы финшировать вторыми, но их надежды могут быть перечёркнуты уже по ходу следующего тура. А титул оспаривать будут действующий чемпион — «Зенит», а также «Динамо» и «Краснодар».

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Тем любопытнее, что на данный момент аналитический портал Opta считает именно москвичей главными фаворитами в сражении за золото. Безусловно, во многом это обусловлено промежуточным первым местом в таблице с двухочковым преимуществом над идущими вторыми петербуржцами и успешной серией из пяти встреч. А также фантастической победой над «Балтикой», которая привела в экстаз как фанатов бело-голубых, так и нейтральных болельщиков. Подопечные Марцела Лички уступали с минимальной разницей вплоть до окончания основного времени и вполне могли пропустить ещё, но сначала сравняли счёт усилиями Роберто Фернандеса, а на девятой компенсированной минуте Муми Нгамалё забил победный гол с передачи Константина Тюкавина.

В целом, понять логику аналитиков можно, ведь умение на зубах вытаскивать матчи всегда было чуть ли не отличительной чертой чемпионов. Можно вспомнить хотя бы поход за трофеем «Спартака» в 2017-м, запомнившийся целой серией побед «на тоненького». Было ли тому причиной везение или несгибаемый характер футболистов — не важно, главное, что таким образом они регулярно оставались в лидерах и постепенно шли к цели. Как «Динамо», за последнее время успевшее сломить сопротивление не только «Балтики», но также «Зенита» и «Сочи». С петербуржцами всё решил точный удар Тюкавина в концовке, а с южанами в роли спасителя вновь выступил Нгамалё.

Конечно, не восхититься этими достижениями бело-голубых нельзя, но и отдавать им явное предпочтение в битве за трофей кажется немного опрометчивым. И дело тут не в силе их оппонентов, а в отсутствии стабильности у абсолютного большинства коллективов турнира. Ведь именно это во многом стало причиной того, что совсем недавно отстававшие от лидера на шесть очков москвичи сумели не только ввязаться в борьбу за медали, но и вырваться вперёд.

Да, столь захватывающая гонка привлекает огромное внимание публики, а комплиментарно о ней отзывается в том числе глава РПЛ Александр Алаев. Но её бы не было, если бы не колоссальные проблемы «Зенита» и «Краснодара», совсем недавно с большим отрывом опережавших других конкурентов. Петербуржцев внезапно настиг кризис, природу происхождения которого объяснить непросто. То ли лидеры попросту пресытились постоянными триумфами и потеряли мотивацию, то ли выступления на два фронта отняли слишком много сил. Свою роль могла сыграть и потеря лидера в лице Малкома, но даже без него сине-бело-голубые с запасом остаются самой сильной и опытной командой лиги.

Однако самый «дорогой» состав во главе со звёздными иностранцами не спас от семи поражений в сезоне, чего не случалось с «Зенитом» аж с 2005-го. Тогда петербуржцы продемонстрировали худший результат в эпоху Властимила Петржелы и финишировали лишь шестыми, что во многом предвосхитило увольнение специалиста в мае следующего года. Не помогли даже два подряд выхода в полуфинал Кубка страны. Кстати, фактически на такой же стадии рисковала завершить свой путь в нём и команда Семака, но всё-таки дожала ЦСКА в серии пенальти.

Что касается «Краснодара», то его проблемы объясняются довольно просто. В отличие от «Зенита», руководство клуба провалило зимнюю трансферную кампанию и не предоставило Владимиру Ивичу достойного усиления, а потом ещё и позволило себе крайне импульсивное решение, отправив специалиста в отставку после неудачного старта весенней части. Тогда «быки» набрали всего одно очко в трёх матчах.

Поначалу приход Мурада Мусаева оказал положительный эффект, но длилось это недолго. Если «Факел» и «Балтику» удалось обыграть, то в следующих трёх встречах чёрно-зелёные довольствовались лишь одной ничьей — с откровенно просевшими во второй части сезона «Крыльями». При этом уступили и сражающемуся за выживание «Ахмату», и нестабильному «Спартаку», недавно также оставшемуся без главного тренера.

Таким образом, пусть чемпионская гонка и стала настоящим украшением нынешнего сезона, но возникла на фоне кризиса, а не уверенного выступления грандов. И заслужила довольно неприятную аналогию в виде «игры в поддавки». И это явно контрастирует с той же АПЛ, где долгое время ноздря в ноздрю шли «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал», практически не позволявшие себе осечек. И здесь не стоит говорить о разнице в классе между первенствами. Ведь те же «Зенит» и «Краснодар» возвышаются на фоне абсолютного большинства коллективов РПЛ почти так же, как топы английского футбола — над условными «Шеффилдом» и «Лутоном».

Несомненно, всё это не делает концовку сезона менее интересной, а битву за золото — менее драматичной. С учётом нынешнего состояния соперников, интрига вполне может «дожить» до заключительного тура, ведь оступиться в отдельном взятом матче может каждый. Пусть в последнее время то же «Динамо» поймало волну, но заранее отдавать им предпочтение даже в противостоянии с «Крыльями» кажется преждевременным. В первом круге подопечные Лички уже оступились во встрече с самарцами, пропустив дважды после 70-й минуты, да и в целом могут считаться скорее куражной, чем спокойно забирающей своё командой. Так, если над теми же ЦСКА и «Зенитом» они одержали аж четыре победы, то скромный «Факел» не обыграли ни разу.

А ведь были ещё безальтернативные поражения от «Ростова» и «Краснодара», с которым «Динамо» предстоит помериться силами в последнем, 30-м туре. И даже если к этому моменту «быки» потеряют шансы на титул, то наверняка приложат все силы, чтобы не позволить забрать его москвичам. Однако это произойдёт лишь в том случае, если подопечные Мусаева продлят неудачную серию и не справятся с занимающим последнюю, 16-ю строчку «Сочи». Иначе уровень мотивации и вовсе будет запредельным.

У «Зенита» же календарь кажется наиболее благоприятным. Да, с «Ахматом» на выезде явно будет непросто, но после этого их ждёт демотивированный «Ростов», в двух последних встречах уступивший «Локомотиву» и «Рубину» соответственно. И в ближайшее время повода во что бы то ни стало биться за три очка у него вряд ли появится. Ведь даже теоретических шансов на попадание в топ-5 уже не осталось.

Поэтому до развязки в этом споре ещё довольно далеко и в теории преуспеть в нём может каждый. Остаётся лишь надеяться, что хотя бы на заключительном отрезке оппоненты сумеют собраться и продемонстрировать свой лучший футбол вместо того, чтобы раздаривать баллы направо и налево. Иначе крылатая фраза легендарного комментатора Василия Уткина о том, что «чемпионат России не выигрывается, а проигрывается», вновь окажется истиной.