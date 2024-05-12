Сухина объяснил, почему арбитр засчитал гол «Динамо» в матче с «Балтикой»

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина высказался о работе судьи Евгения Буланова в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Балтикой» и «Динамо».

«Моё мнение — это гол. Два игрока мешали друг другу, мяч через них перелетел. Контакт физический есть, но не акцентированный, без грубости. VAR поступил правильно, что не позвал арбитра», — цитирует Сухину «Спорт-Экспресс».

Встреча, проходившая в Калининграде, завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей. Отметим, что до 90-й минуты «Балтика» вела в счёте. Бело-голубые победили благодаря голам Фернандеса и Нгамалё.

«Динамо» набрало 53 очка и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что Марцел Личка до игры с «Балтикой» не знал о потере очков «Зенитом» и «Краснодаром».