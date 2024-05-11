Гол Чалова с пенальти и суперсейвы Торопа: ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в 28-м туре РПЛ

«Зенит» в Петербурге потерпел поражение от ЦСКА в центральном матче 28-го тура чемпионата России по футболу и упустил шанс оторваться от преследователей. На протяжении всей игры подопечные Сергея Семака владели территориальным преимуществом, нанесли 19 ударов по воротам соперника и исполнили 17 угловых, но так и не смогли огорчить Владислава Торопа. В концовке сменщик Игоря Акинфеева совершил два шикарных спасения и стал одним из главных героев матча, а победу москвичам принёс Фёдор Чалов, реализовавший пенальти за фол на Илье Агапове.

По итогам 28-го тура «Зенит» мог практически избавиться от одного из конкурентов в борьбе за золотые медали РПЛ. И за это он должен был благодарить не кого-нибудь, а своего извечного соперника в лице «Спартака», который дома взял верх над «Краснодаром». Благодаря этому петербуржцы сохранили отрыв от «быков» в турнирной таблице, а в случае победы над ЦСКА могли увеличить его до четырёх очков. И отыграть такой гандикап всего за два тура представлялось если не невозможным, то крайне сложным. Особенно с учётом нынешних проблем коллектива Мурада Мусаева.

Правда, «Зенит» и сам переживает тяжёлый период. В предыдущих трёх мачтах первенства он набрал всего одно очко и в целом выглядел не лучшим образом, а на прошлой неделе лишь в концовке ушёл от поражения в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА. И на этом отрезке забил всего дважды, что не могло радовать наставника сине-бело-голубых. Возможно, именно с целью решить эту проблему Сергей Семак выпустил в старте двух центральных нападающих — Матео Кассьерру и Ивана Сергеева.

ЦСКА же к этому моменту уже лишился реальных шансов побороться за медали, поэтому мог всецело сосредоточиться на завоевании Кубка. Вероятно, именно этим руководствовался Владимир Федотов, когда решил провести ротацию состава в центральной встрече выходных. На скамейке остались не только два Виктора — Мендес и Давила, но также Келлвен и сам Игорь Акинфеев, уступивший место Владиславу Торопу. И если пару дней назад наставник объяснил это проблемами голкипера со здоровьем, то на этот раз попросту ушёл от ответа. По его словам, добравшиеся до Северной столицы спортсмены находились в оптимальных кондициях.

Да, временами Тороп действовал немного нервно. На 19-й минуте он, хоть и парировал удар Артура, не смог зафиксировать мяч и чуть было не позволил Сергееву сработать на добивании. А потом не слишком уверенно сыграл на выходе и попутно попал по шее собственному партнёру — Виллиану Роше. Возможно, под большим давлением тот бы дрогнул, но по-настоящему «нагрузить» своего голкипера не давали одноклубники. ЦСКА довольно спокойно защищался, вследствие чего колоссальное территориальное преимущество «Зенита» не приносило ему серьёзных дивидендов. Правда, и армейцы не могли ничего создать впереди. За первые 35 минут можно вспомнить разве что несколько неудачных забросов на Антона Заболотного и попытки Аббосбека Файзуллаева и Игоря Дивеева. Первая была заблокирована, а вторая оказалась неточной.

Однако под конец тайма проявилась одна из главных «болезней» ЦСКА в нынешнем сезоне. Как только гости немного подустали, ошибок в обороне стало намного больше, а самую вопиющую из них допустил Тороп. Он буквально врезал мячом в корпус Ивану Облякову, от которого тот отскочил аккурат к навязывавшему прессинг Венделу. Бразилец мог поражать пустой створ, но ставший невольным участником эпизода хавбек не сдался и чудом заблокировал выстрел оппонента. А до перерыва прервал ещё несколько забросов в штрафную.

Второй тайм начался с очень спорного эпизода. Заболотный жёстко подкатился сзади под соперника и вполне мог получить жёлтую карточку, которая стала бы для него второй. Но Сергей Иванов не предъявил ему горчичник, наградив им слишком активно выражавшего эмоции Мойзеса. Возможно, тем самым он пытался исправиться за неоднозначное решение наказать форварда в первой половине. ЦСКА остался в полном составе, но Федотов поспешил перестраховаться и отправил разминаться Тамерлана Мусаева.

Не успел нападающий выйти на поле, как ЦСКА открыл счёт. После попадания Мойзеса в перекладину со штрафного мяч отскочил к Илье Агапову, затем рухнувшему на газон после контакта с Кассьеррой. Поначалу показалось, будто защитник сам зацепился за ногу нападающего, но повтор прояснил ситуацию — колумбиец наступил на стопу россиянину. После просмотра видео Иванов указал на точку, а Фёдор Чалов перехитрил Михаила Кержакова. И вызвал бурю негодования не только на трибунах, но и на тренерском мостике петербуржцев, которые выражали явное недовольство вердиктом рефери.

Однако негодовать было некогда, ведь поражение в перспективе могло стоить хозяевам первого места в таблице. Семак бросил в бой Педро с Андреем Мостовым, и «Зенит» пошёл отыгрываться. Причём мог сделать это буквально через пару минут — прекрасный момент не использовал Кассьерра. Для ЦСКА всё складывалось ужасным образом. Команда и так была прижата к собственной штрафной, а потом ещё и лишилась защитника: Агапов получил повреждение и был вынужден уступить место Келлвену.

С этого момента москвичи лишь отбивались. И хотя не давали создать ничего опасного, сами практически не помышляли о контригре. А ненадолго взять мяч под контроль смогли лишь на 77-й минуте, предоставив себе небольшую передышку. И на чужой половине застали появление на поле Вильсона Изидора и Александра Ерохина — того самого, чей гол помог петербуржцам вырвать ничью в первой встрече финала Пути регионов Кубка России.

Но в этот раз Ерохин не стал икс-фактором. Спасти «Зенит» от поражения могли Педро и Густаво Мантуан, добывавший победу над ЦСКА в августе 2022-го. Но в концовке кураж поймал Тороп. Сначала он спас после дальнего выстрела одного бразильца, а потом выудил мяч из девятки после удара второго. И не только сделал заявку на звание главного героя встречи, но и заставил гордиться Акинфеева.

В итоге «Зенит» нанёс 19 ударов и исполнил 17 угловых, но так и не смог дожать ЦСКА. Армейцы прервали безвыигрышную серию из пяти матчей и поднялись с девятого на шестое место в таблице РПЛ, а петербуржцы, хоть и остались в лидерах, впервые с 2005 года потерпели семь поражений за сезон. И не только до предела обострили сражение за золото, но и дали «Динамо» шанс подняться на первую позицию.