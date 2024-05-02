Федотов объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе ЦСКА на матч с «Зенитом»
«Старые травмы, последствия порой дают о себе знать после полученной нагрузки. Игорь не был готов на 100%. Будет ли Акинфеев готов к следующему матчу? Бывает, начинается воспалительный процесс, это дело одного, двух или трёх дней», — сказал Федотов на пресс-конференции.
Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.
В составе армейцев гол на 53-й минуте забил Антон Заболотный. У подопечных Сергея Семака отличился Александр Ерохин на 84-й минуте, который вышел на замену вместо Педро.
Ответный матч между командами состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Ранее Семак назвал ничью с ЦСКА в Кубке России справедливым итогом.