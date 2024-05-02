Семак назвал ничью с ЦСКА в Кубке России справедливым итогом
- РИА Новости
«Кубковый матч. Справедливый итог. Обе команды старались преуспеть в обороне, чем в атаке. Может, чуть не повезло с дальними ударами, чуть не хватило точности, а в другом случае выручил вратарь. Матч с небольшим количеством голевых моментов. Кто пройдет дальше — выясним в Петербурге», — цитирует Семака «Матч ТВ».
Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.
В составе армейцев гол на 53-й минуте забил Антон Заболотный. У подопечных Сергея Семака отличился Александр Ерохин на 84-й минуте, который вышел на замену вместо Педро.
Ответный матч между командами состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России.