Семак назвал ничью с ЦСКА в Кубке России справедливым итогом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей с ЦСКА в первом матче Пути РПЛ Кубка России.

«Кубковый матч. Справедливый итог. Обе команды старались преуспеть в обороне, чем в атаке. Может, чуть не повезло с дальними ударами, чуть не хватило точности, а в другом случае выручил вратарь. Матч с небольшим количеством голевых моментов. Кто пройдет дальше — выясним в Петербурге», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:1.

В составе армейцев гол на 53-й минуте забил Антон Заболотный. У подопечных Сергея Семака отличился Александр Ерохин на 84-й минуте, который вышел на замену вместо Педро.

Ответный матч между командами состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Ранее «Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России.