Вратарь ЦСКА Акинфеев остался в запасе на матч РПЛ с «Зенитом»
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Встреча между командами пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.
В составе «Зенита» на поле с первых минут выйдут: Кержаков, Нино, Эракович, Сантос, Караваев, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Кассьерра, Артур, Сергеев.
За ЦСКА сыграют: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.
Ранее сообщалось, что защитник Лукин может перейти из ЦСКА в «Спартак».