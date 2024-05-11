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Вратарь ЦСКА Акинфеев остался в запасе на матч РПЛ с «Зенитом»

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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Вратарь ЦСКА Акинфеев остался в запасе на матч РПЛ с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Встреча между командами пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

В составе «Зенита» на поле с первых минут выйдут: Кержаков, Нино, Эракович, Сантос, Караваев, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Кассьерра, Артур, Сергеев.

За ЦСКА сыграют: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

Ранее сообщалось, что защитник Лукин может перейти из ЦСКА в «Спартак».

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