Шедевр Зобнина, крепкая оборона и невезение Боржеса: «Спартак» победил «Краснодар» в 28-м туре РПЛ

«Спартак» на своём поле взял верх над «Краснодаром» в 28-м туре чемпионата России по футболу. Встреча на «Лукойл Арене» завершилась со счётом 1:0, а автором единственного гола стал Роман Зобнин. На 35-й минуте хавбек красно-белых сместил акцент атаки на левый фланг и, получив обратную передачу от Даниила Хлусевича, неотразимо пробил в дальнюю девятку. При этом подопечные Мурада Мусаева больше владели мячом и чаще били по воротам, но так и не смогли прервать сухую серию в РПЛ, которая достигла 300 минут. Несколько неплохих моментов имел Джон Кордоба, а Кади Боржес мог оформить дубль, но сначала не попал в пустые ворота, а потом угодил в перекладину.

За три тура до конца чемпионата России «Краснодар» чудесным образом не просто сохранял шансы на золотые медали РПЛ, но и находился всего в одном очке от лидирующего «Зенита». Казалось, ничья с «Крыльями Советов» и поражение от «Ахмата» поставят крест на перспективах «быков» в чемпионской гонке, но петербуржцы сами столкнулись с кризисом и не смогли оторваться от конкурента. И даже предоставили тому отличную возможность взобраться на первую строчку впервые с 23-го тура.

Правда, для этого «Краснодару» было необходимо надеяться на осечку «Зенита» в очередном противостоянии с ЦСКА, а самому брать верх над «Спартаком». Но красно-белые под руководством Владимира Слишковича до сих пор не знали поражений. В шести встречах москвичи по три раза победили и сыграли вничью, причём сломили сопротивление «Ростова», «Локомотива» и вклинившегося в сражение за главный трофей «Динамо». И, хотя вновь были вынуждены обходиться без Срджана Бабича, всё равно могли считаться фаворитами. Ведь и гости не могли рассчитывать на дисквалифицированного из-за перебора жёлтых карточек Хуниора Алонсо.

Но если Мурад Мусаев обошёлся простой заменой по позиции, то Слишкович немного перестроил схему в попытке компенсировать отсутствие сербского защитника. Тройку центральных сформировали Руслан Литвинов, Никита Чернов и Алексис Дуарте, а роли латералей были призваны исполнять Роман Зобнин и Даниил Хлусевич. Тем не менее попытка до предела насытить оборонительную линию поначалу не помогала хозяевам избежать колоссальных проблем. В первые десять минут «быки» заходили в чужую штрафную как к себе домой, а на восьмой могли наконец прервать сухую серию из двух матчей. Кади Боржес откликнулся на разрезающий пас Эдуарда Сперцяна, ушёл от Хлусевича, уложил на газон Александра Максименко, но чудесным образом не попал в пустой створ.

Слишкович же явно готовился к навалу со стороны «Краснодара», вследствие чего оставил на скамейке Александра Соболева и сделал ставку на скоростного Манфреда Угальде в роли единственного нападающего. Но организовать хотя бы подобие опасного контрвыпада долгое время не получалось. Впервые это удалось на 20-й минуте, но Михаил Игнатов почему-то предпочёл не бить с ходу, а развернуться. И ошибся. Атака затормозилась, а последующий удар вышел неопасным.

Тем не менее после этого эпизода «Спартак» заметно осмелел и стал действовать первым номером. Но что-то странное происходило с Игнатовым. Сначала он крайне неудачно пробил из пределов штрафной, а потом не смог обработать пас головой от Угальде. Но если у Михаила игра откровенно не шла, то Зобнин был в великолепной форме. Он буквально «выжигал» правый фланг, а на 35-й минуте выдал настоящий шедевр. Хавбек неожиданно сместился с бровки на свою родную позицию в центре, обменялся пасом с партнёром и потрясающим по точности обводящим ударом закрутил мяч аккурат в дальний верхний угол. Бессилен был даже совершивший эффектный прыжок Матвей Сафонов.

И как «Краснодар» ни старался, восстановить паритет до перерыва ему не удалось. Более того, гости даже не смогли создать серьёзных проблем «Спартаку», ограничившись дальним выстрелом Сперцяна и слаломом Виктора Са, который не завершился чем-либо значимым. Джон Кордоба был практически изолирован от коллектива, его партнёры не могли прорваться через выстроенные защитные порядки хозяев. А в самой концовке гости могли пропустить «гол в раздевалку», но Хесус Медина атаковал с очень острого угла.

После перерыва «Краснодар» вышел предельно заряженным и побежал отыгрываться, но футболистов будто сглазили. Уже на второй минуте тайма Боржес имел 100%-ный момент, однако ему вновь не повезло. Прерывая прострел с фланга, Максименко отбил мяч прямо перед собой. Сперцян откатил партнёру, а тот зарядил аккурат в перекладину. И помог «быкам» укрепиться в статусе наиболее часто попадающей в каркас команды РПЛ.

И подопечные Мусаева будто упали духом. Вплоть до 71-й минуты они не могли похвастаться ничем, кроме эпизода с участием Кордобы. Колумбиец наконец получил передачу неподалёку от ворот и даже ударил с разворота, но на пути встал оппонент. Вряд ли болельщиков чёрно-зелёных мог устроить тот факт, что их лучший нападающий впервые попытал счастья на исходе часа игры.

Возможно, причиной тому стали три замены Мусаева, разом бросившего в бой Жоау Батчи, Кевина Кастаньо и Сергея Волкова, или потеря Наиля Умярова, из-за рассечения уступившего место Кристоферу Мартинсу, но «Краснодар» стал понемногу поддавливать «Спартак». И будь тот же Кордоба чуть побыстрее, он вполне мог вырваться один на один с Максименко. Однако хозяева тоже не дремали. Вышедшие со скамейки Тео Бонгонда и Антон Зиньковский организовали неплохой контрвыпад, но Сафонов не позволил отличиться своему товарищу по сборной России.

В концовке команды создали ещё несколько моментов. На дальний выстрел Бонгонды подопечные Мусаева ответили тремя ударами головой отчаянно пытавшегося порадовать себя голом в день рождения Кордобы. Но о доминировании и тем более штурме ворот «Спартака» речь не шла. «Краснодар» выглядел потерянным и с огромным трудом пробивался сквозь оборону противника, спокойно и уверенно защищавшего нужный результат. И добиться своего так и не сумел.

«Спартак» одержал победу, продлил беспроигрышную серию под руководством Слишковича до семи матчей и поднялся на промежуточную четвёртую строчку в таблице РПЛ, обогнав «Локомотив». «Краснодар» же не смог забить в третьей встрече подряд и вновь потерял очки, практически лишившись шансов на золотые медали. Конечно, если «Зенит» и «Динамо» в 28-м туре не последуют его примеру.