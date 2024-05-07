Упущенные очки ЦСКА, 81% владения мячом «Спартака» и гол Ионова на 95-й минуте: чем запомнился 27-й тур РПЛ

Хладнокровие Мирлинда Даку помогло «Рубину» в гостях уйти от поражения на 92-й минуте и продлить безвыигрышную серию ЦСКА до пяти матчей, а спорный гол Антона Миранчука позволил «Локомотиву» дома взять верх над «Ростовом». «Спартак» владел мячом 81% времени и нанёс 20 ударов, но не смог взломать оборону «Пари НН». В свою очередь, «Оренбург» и «Урал» выиграли у «Крыльев Советов» и «Балтики» с одинаковым счётом 2:1 и улучшили свои позиции в борьбе за выживание. При этом Алексей Ионов забил победный мяч в последней атаке. Чем запомнился 27-й тур РПЛ, помимо обострившейся гонки за чемпионство, — в материале RT.

Проклятие концовок ЦСКА

27-й тур смело можно назвать украшением чемпионата России по футболу. О матчах с участием претендентов на золото RT писал отдельно. Но и в других играх было на что посмотреть. Чего стоит хотя бы триллер ЦСКА — «Рубин» с четырьмя голами и очередной упущенной москвичами победой.

В первой половине ничто не предвещало беды. Хозяева создали массу моментов, но загубили их. Виллиан Роша после розыгрыша углового и вовсе угодил в перекладину. А незадолго до перерыва, как это часто бывает с армейцами, они пропустили на ровном месте. Келлвен позволил Мацею Рыбусу пробить из пределов штрафной, а молодому Илье Рожкову никто не помешал оказаться первым на добивании и оформить дебютный гол в РПЛ.

Ответ подопечных Владимира Федотова получился стремительным. Келлвен исправился за ошибку и выполнил отменную подачу, а недавно вернувшийся с Кубка Азии U-23 Аббосбек Файзуллаев замкнул её головой. А на 74-й минуте вышедший на замену Фёдор Чалов воспользовался грубой помаркой Руслана Безрукова, невольно совершившего скидку форварду под удар. Это позволило ему с 88 голами в составе ЦСКА выйти на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Лидирует Григорий Федотов с 137 мячами.

Однако красно-синие не были бы собой, если бы не расстроили болельщиков в концовке. Первый звоночек в виде незасчитанного мяча Безрукова они не услышали. А на 92-й минуте Мирлинд Даку восстановил равновесие и продлил результативную серию в турнире до трёх встреч. Таким образом, столичный коллектив в нынешнем сезоне упустил уже 23 очка в матчах, по ходу которых вёл в счёте.

Вопросы к судьям у «Ростова»

В матче «Локомотива» и «Ростова» на первый план вышел единственный гол авторства Антона Миранчука уже на пятой минуте. Получив пас возле штрафной, хавбек, сложилось впечатление, толкнул Илью Ваханию в грудь и нанёс красивый обводящий удар, с которым Никита Медведев, проведший три года в составе железнодорожников, не справился. Однако судейская бригада нарушения правил не зафиксировала. Спорность эпизода не умаляет заслуг как самого Миранчука, так и Максима Глушенкова, отдавшего шестую результативную передачу в РПЛ в 2024-м. А по количеству очков на этом отрезке (2 + 6) его опережает только Константин Тюкавин (6 + 3).

Впоследствии южане владели инициативой, но так и не сумели огорчить Илью Лантратова. Особенно не везло в этот вечер Роналдо, который в паре эпизодов чудом не попал в створ с близкой дистанции. Ну а Валерию Карпину после финального свистка не могли не задать вопрос, стоило ли проводить ротацию в кубковом противостоянии с «Балтикой» на неделе ценой вылета и выпускать основу в Москве, чтобы и здесь потерпеть поражение. Это вызвало гневную реакцию.

«Я не говорил, что игрокам нужно отдыхать. Что я сказал? «Восстановление» я говорил, а не «отдых». Для меня важно здоровье футболистов. Сыграли в воскресенье с «Оренбургом» при нашей логистике, которая идёт два года. Вы не знаете, что такое проделать долгий путь на автобусе и самолёте. У вас даже в голове не уложится. Риск просто получить травмы. Можно сыграть в Кубке основой, а потом весь чемпионат заканчивать дублем. Поездите три-четыре раза туда-обратно и сыграйте по 90 минут. Посмотрим, будете ли вы вообще живы», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

«Автобус» от «Нижнего Новгорода»

Между тем «Спартак» на выезде не сумел обыграть «Нижний Новгород». Хозяева проводили дебютный матч под руководством нового главного тренера Саши Илича и ожидаемо «припарковали автобус» в собственной штрафной. В результате москвичи хотя и владели мячом 81% игрового времени, так и не сумели огорчить Артура Нигматуллина.

Затея нижегородцев сработала, ведь по-настоящему опасных моментов гости создали немного. На удивление два реальных шанса отличиться упустил опять занявший место на левом краю защиты Роман Зобнин. В первом тайме с его выстрелом в ближний угол справился вратарь. Во втором, когда хавбек аккуратно подкручивал мяч в дальний, и он был бессилен, но Маттео Стаматов подстраховал Нигматуллина.

Это противостояние тоже не обошлось без спорного судейского решения. В компенсированное время Александр Трошечкин плечом врезался в лицо Никите Чернову в собственной штрафной. Павел Шадыханов никак не отреагировал на произошедшее и не назначил пенальти. В ответ клуб на следующий день обратился с жалобой в ЭСК РФС.

Также необходимо отметить, что красно-белые до сих пор не знают поражений во главе с Владимиром Слишковичем: во всех соревнованиях они одержали три победы и столько же раз добыли ничью.

Подарок от Переса для мамы

Текущий розыгрыш национального первенства получается во многом уникальным, поскольку до конца ничего не ясно как в борьбе за чемпионство, так и в сражении за выживание. Причём внизу таблицы ситуация не менее запутанная, чем наверху. А главное, нет явных аутсайдеров, если не брать в расчёт «Сочи». Вот и «Оренбург» не собирается покидать элитный дивизион. В предыдущих трёх турах он не сумел набрать очки в матчах с «Зенитом», «Динамо» и «Ростовом», но следом дома дожал «Крылья Советов» и покинул зону стыков.

Отрадно, что среди единоборств, фолов и передач нашлось место красивой истории. К защитнику хозяев Матиасу Пересу приехала мать. Разумеется, женщина не упустила возможности посетить стадион и поболеть за сына. При этом она не знала, что его жена беременна.

Чтобы сделать родному человеку сюрприз, аргентинец поддел под футболку специальную майку с надписью на испанском языке: «Поздравляю, бабушка». Латиноамериканец рассчитывал продемонстрировать её, если забьёт. Когда же коллектив заработал пенальти, Дмитрий Воробьёв уступил право исполнить его партнёру. Тот не подвёл и сразу побежал к трибуне, где сидела мама.

К счастью, одноклубники праздник не испортили. После перерыва самарцы провели результативный контрвыпад, увенчавшийся выстрелом Амара Рахмановича с линии штрафной. Но затем Воробьёва за щедрость словно отблагодарила судьба — головой он замкнул подачу с левого фланга и поставил точку в матче.

Несгибаемый характер «Урала»

В Екатеринбурге состоялось очное противостояние двух аутсайдеров. И началось оно с холодного душа для «Урала». Уже на 16-й секунде сработала белорусская связка «Балтики»: Виталий Лисакович воспользовался кроссом Юрия Ковалёва. Этот гол оказался не только самым ранним в нынешнем розыгрыше РПЛ, но и наиболее быстрым с октября 2022-го.

К чести дружины Виктора Гончаренко, она быстро пришла в себя и вскоре сравняла счёт. Илья Ишков заработал пенальти, а Алексей Каштанов его реализовал. В дальнейшем ближе к успеху были «моряки». Чего стоит эпизод с попаданием Анхело Энрикеса в штангу. А после перерыва Лисакович оформил дубль, но мяч отменили из-за офсайда.

Однако в компенсированное время удача улыбнулась хозяевам. На 95-й минуте Итало выполнил зрячую подачу в штрафную, а невысокий Алексей Ионов, оставшись без опеки, кивком головы поразил дальний угол. Отрадно, что форвард, перебравшийся в стан «шмелей» зимой из «Ростова», опять позволил им добиться результата. В апреле он помог Каштанову забить решающий мяч в ворота «Динамо», а затем дважды огорчил «Сочи». Теперь же в активе вингера гол, который вполне способен оставить екатеринбуржцев в Премьер-лиге.

И это будет заслуженно хотя бы потому, что они обладают несгибаемым характером. Эта победа стала для них уже третьей волевой в текущем сезоне. Это лучший показатель в РПЛ наряду с «Локомотивом».