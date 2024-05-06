Игнашевич: ключевой момент игры с «Уралом» — позорное судейство, так нельзя судить в РПЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение своей команды от «Урала» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Можно ли говорить, что ключевой эпизод в этой встрече — пенальти? Мы не могли контролировать мяч, нам не свистелись фолы, а все спорные моменты, ауты, придуманные штрафные… Но ключевой момент — позорное судейство, так нельзя судить, мне кажется, в РПЛ», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1.

Нападающий калининградского клуба Виталий Лисакович открыл счёт в первом тайме на первой минуте встречи. Через 18 минут форвард екатеринбургского клуба Алексей Каштанов реализовал пенальти и сравнял счёт. В концовке игры на пятой добавленной к основному времени матча минуте отличился полузащитник уральцев Алексей Ионов.

Таким образом, «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Балтика» — на 15-й позиции (26).

Ранее стало известно, что «Пари НН» и «Спартак» не забили голов в матче 27-го тура РПЛ.