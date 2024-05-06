Игра в поддавки: «Зенит» и «Краснодар» потеряли очки в борьбе за чемпионство, «Динамо» вырвало победу на 95-й минуте

«Зенит» в гостях упустил победу над борющимся за выживание «Факелом» в матче 27-го тура РПЛ. Уже в добавленное время мяч в штрафной попал в руку защитнику петербуржцев Нуралы Алипу, и судья Алексей Сухой после просмотра эпизода назначил пенальти, который реализовал Евгений Марков. «Краснодар» дома не сумел пробить поймавшего кураж вратаря «Ахмата» Гиорги Шелию и позволил Мохамеду Конате отметиться голом в начале второго тайма. «Динамо» же дважды пропустило, но дожало «Сочи» на последних секундах благодаря точному удару Муми Нгамалё.

Кураж Шелии и признание Сафонова

После поражения от «Зенита» в середине апреля, казалось, «Краснодар» почти лишился шансов на чемпионство. Однако петербуржцы сделали конкуренту шикарный подарок, последовательно уступив «Рубину» и «Динамо». Но южане не воспользовались шикарной возможностью вернуть себе лидерство в таблице РПЛ и продемонстрировали, что на сегодняшний день ментально не готовы к сражению за золотые медали. Сначала они на выезде разошлись миром с «Крыльями Советов», хотя могли остаться вовсе без очков, а затем проиграли дома «Ахмату».

В какой-то мере этот исход можно назвать несправедливым, поскольку подопечные Мурада Мусаева владели мячом 69% игрового времени и упустили массу шансов. На слабую реализацию посетовал и сам тренер. Однако вратарь хозяев Матвей Сафонов в качестве основной причины неудачи назвал ещё и недонастрой.

Тем не менее нельзя не отметить его коллегу Гиорги Шелию, совершившего не один эффектный сейв. Например, в дебюте он чудом среагировал на выстрел Хуниора Алонсо под перекладину. Особенно непросто голкиперу пришлось во второй половине, но он справился и с ударом Виктора Са с близкой дистанции, и с выходом один на один с Джоном Кордобой. А чуть ранее колумбиец угодил в перекладину.

Грозненцы же реализовали редкий момент сразу после перерыва. Сафонов совершил сейв, но мяч неудачно срикошетил от Алонсо, и Мохамед Конате добил его в створ. Таким образом, коллектив из Чеченской Республики после унизительного разгрома от «Балтики» одержал четвёртую победу подряд в чемпионате и повторил клубный рекорд. Однако в мае — июле 2017-го эта серия затронула два сезона.

Выстрел Сааведры и удар Нгамалё

«Динамо» тоже было близко к тому, чтобы допустить осечку в домашнем матче с «Сочи» и позволить «Зениту» ещё больше оторваться от конкурентов. Но москвичам, в отличие от «быков», улыбнулась удача. При этом фаворит, как и в Краснодаре, в первом тайме упустил массу моментов и чудом не забил. Вратарь Максим Рудаков, проводивший всего вторую встречу в нынешнем розыгрыше РПЛ, поймал кураж и тащил абсолютно всё. Сама за себя свидетельствовала статистика: до перерыва подопечные Марцела Лички нанесли 12 ударов против всего двух у гостей.

Но на 53-й минуте набравший отменный ход Константин Тюкавин всё же вынудил Рудакова капитулировать неожиданным ударом пяткой. Получив пас от Сергея Паршивлюка во вратарской, он левой ногой, развернувшись, подработал его, а правой отправил в сетку.

Молодой нападающий продлил свою результативную серию в национальном первенстве до пяти игр. А забитый гол он позже назвал одним из лучших в карьере. Попутно форвард, отличившись в 14-й раз за сезон РПЛ, побил рекорд результативности для футболистов «Динамо» в XXI веке.

Открыв счёт, бело-голубые прижались к собственным воротам и в концовке поплатились за это. Александару Юкичу позволили выполнить подачу в штрафную, а Сауль Гуарирапа на грани офсайда открылся между двумя центральными защитниками и точно пробил головой.

Далее события развивались с калейдоскопической скоростью. Хозяева не собирались сдаваться и в ответной атаке опять вышли вперёд. На этот раз Бителло продавил Кирилла Кравцова и не оставил шансов Рудакову. Складывалось впечатление, что коллектив Роберто Морено прекратит сопротивление. Но он тут же заработал угловой и снова восстановил равновесие. До того не забивший ни одного мяча за карьеру опорник Игнасио Сааведра на подборе после корнера нанёс невероятный дальний удар.

Однако «Динамо», оказавшись в безнадёжной ситуации, всё же проявило характер и вырвало победу на 95-й минуте. Москвичи организовали быстрый контрвыпад, и Муми Нгамалё в штрафной спокойно позволили обработать мяч и пробить из-под соперника. Так камерунец стал одним из главных героев матча. Ведь, выйдя на замену незадолго до финального свистка, успел отличиться сам и ассистировать Бителло.

Гол Дугласа и нарушение Алипа

«Зенит» же, видимо, решил ещё больше закрутить интригу в борьбе за чемпионство и на выезде разошёлся миром с «Факелом» — 1:1. Изначально предполагалось, что действующим чемпионам придётся непросто, ведь очки в Воронеже в нынешнем сезоне РПЛ теряли и «Краснодар», и «Динамо», и «Спартак», и ЦСКА. На руку одному из аутсайдеров турнира должна была пойти и смена наставника — место Сергея Ташуева занял Игорь Черевченко. Однако верилось, что фаворит воспользуется осечкой «Краснодара» и оторвётся от ближайших преследователей.

Сама игра получилась не слишком яркой. Хозяева ожидаемо избрали расстановку с тремя центральными защитниками, перекрыв все подходы к собственной штрафной. При потере они в полном составе садились на свою половину. Гостям было крайне сложно преодолевать такую «крепость», и они почти не создавали моменты.

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Однако открыть счёт незадолго до перерыва помогло мастерство бразильских исполнителей. Дуглас дос Сантос неожиданно подключился к атаке по левому краю, а Клаудиньо выполнил потрясающий заброс ему на ход. Защитник же в падении отправил мяч в ближний угол.

Во второй половине сине-бело-голубые вместо того, чтобы развить успех, принялись оберегать минимальное преимущество: опустились ниже к собственным воротам и тянули время. Порой им удавалось создавать подходы, но они не получались достаточно опасными. Да и опытнейший Александр Беленов был надёжен на последнем рубеже.

На 72-й минуте Сергей Семак и вовсе бросил в бой Нуралы Алипа вместо Артура, тоже перейдя на схему с тремя центральными защитниками. В итоге команда упустила победу. Хотя в концовке все вопросы, казалось, снял Клаудиньо. Воспользовавшись пасом Матео Кассьерры, он из пределов штрафной точно пробил в девятку. Но помощники Алексея Сухого на VAR, внимательно изучив эпизод, пригласили его к экрану. Выяснилось, что в ходе атаки Вендел забрался в офсайд.

Развязка наступила в компенсированное время, когда Михаил Кержаков вытащил мяч из-под перекладины после удара Игоря Юрганова. Однако незадолго до того снаряд попал в отставленную руку Алипа. По повторам, которые продемонстрировали в ходе трансляции, складывалось впечатление, что имело место касание плечом.

Сухому опять пришлось идти к монитору, и решение снова оказалось не в пользу «Зенита» — пенальти. Примечательно, что исполнять 11-метровый взялся воспитанник клуба из Северной столицы Евгений Марков, толком не получивший там шансов. Нападающий справился с нервами и спокойно пробил по центру на 12-й добавленной минуте.

Таким образом, петербуржцы всё-таки поднялись на чистое первое место, но опережают «Краснодар» и «Динамо» всего на очко. При этом в случае итогового равенства они обойдут южан по очным встречам (победа и ничья), но уступят москвичам (два поражения).