«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» в матче 27-го тура и возглавил таблицу РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 1:1.

В составе петербургского клуба мяч забил Дуглас Сантос (41-я минута). У воронежского клуба гол забил Евгений Марков с пенальти на 102-й минуте.

Таким образом, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Факел» — на 14-й позиции (28 очков).

Ранее гол Ионова принёс «Уралу» победу над «Балтикой» в матче 27-го тура РПЛ.