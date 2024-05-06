Гол Ионова принёс «Уралу» победу над «Балтикой» в матче 27-го тура РПЛ

«Урал» победил «Балтику» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1.

Нападающий калининградского клуба Виталий Лисакович открыл счёт в первом тайме на первой минуте встречи. Через 18 минут форвард екатеринбургского клуба Алексей Каштанов реализовал пенальти и сравнял счёт. В концовке игры на пятой добавленной к основному времени матча минуте отличился полузащитник уральцев Алексей Ионов.

Таким образом, «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Балтика» — на 15-й позиции (26 баллов).

Ранее «Пари НН» и «Спартак» не забили голов в матче 27-го тура РПЛ.