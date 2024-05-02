Обмен стандартами: ЦСКА и «Зенит» разошлись миром в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА и «Зенит» разошлись миром на «ВЭБ-Арене» в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России. До перерыва команды не сумели нанести ни одного удара в створ чужих ворот, а гол Фёдора Чалова в дебюте был отменён из-за офсайда. Во втором тайме соперники обменялись мячами после розыгрыша стандартных положений. Сначала Антон Заболотный оказался расторопнее всех во вратарской, а затем вышедший на замену Александр Ерохин выпрыгнул выше всех и восстановил равновесие. В другом матче дня «Балтика» на выезде сенсационно обыграла «Ростов» и вышла в финал Пути регионов.

Кубок России стал для ЦСКА последней возможностью спасти сезон. В национальном первенстве он одержал всего две победы в восьми матчах в 2024-м и рухнул в середину таблицы, практически лишившись шансов на медали. При этом «Зенит» стал для армейцев первым по-настоящему грозным соперником в Пути РПЛ. И в отличие от предыдущего розыгрыша поражение в финале данного этапа означало завершение борьбы за трофей.

Петербуржцы в преддверии важнейшего противостояния тоже не обошлись без проблем. Они потерпели два подряд поражения в чемпионате и фактически позволили «Динамо» и «Краснодару» возродить чемпионскую интригу. Несмотря на это, в клубе анонсировали продление контракта с главным тренером Сергеем Семаком до 2030-го. А вот позиции его визави Владимира Федотова смотрелись далеко не так надёжно. В СМИ фигурировали слухи, что опытного специалиста сменит рулевой «Балтики» Сергей Игнашевич, почти 15 лет отдавший столичному коллективу.

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Неудивительно, что ради ключевого матча красно-синие даже досрочно вернули Аббосбека Файзуллаева из расположения сборной Узбекистана в преддверии финала Кубка Азии U23 с Японией. Впрочем, вингер выполнил главную задачу — помог национальной команде пробиться на Олимпийские игры — 2024. Однако в итоге он неожиданно остался в резерве, как и основной вратарь Игорь Акинфеев. В остальном ростер хозяев был сильнейшим. А вот гости, напротив, провели серьёзную ротацию. С первых минут на поле вышли Денис Адамов, Гонсало Мантуан, Ильзат Ахметов, Иван Сергеев и даже 19-летний опорник Дмитрий Васильев. Кроме того, Семак решил «отзеркалить» схему визави и выпустил троих центральных защитников: компанию Нуралы Алипу и Родригао составил Вильмар Барриос.

Первый тайм получился словно продолжением столичного дерби между ЦСКА и «Спартаком», ведь команды не смогли нанести ни одного удара в створ ворот друг друга. При этом намного интереснее смотрелись москвичи. Они чаще владели мячом и пытались растянуть насыщенную оборону соперника многочисленными поперечными передачами. Неплохо работали у них и стандарты. Так, после подачи углового в дебюте Игорь Дивеев едва не открыл счёт.

Традиционно шли и забросы вперёд верхом на мощного Антона Заболотного. На 19-й минуте ЦСКА даже удалось забить. Виллиан Роша выполнил отличную передачу вперёд в направлении форварда. Тот сделал идеальную скидку на ход Фёдору Чалову. А нападающий классно обработал мяч грудью и отправил его в сетку. Но радость болельщиков была недолгой. Сергей Карасёв зафиксировал справедливый офсайд. В остальном армейцы редко проникали в чужую штрафную. Вспоминается только опасный выстрел Заболотного с близкой дистанции, который заблокировал защитник.

Однако у петербуржцев не получалось вообще ничего, свидетельством чему стал всего один неточный удар. Тороп откровенно скучал на последнем рубеже. Лишь Мантуан пытался нагнетать давление справа. Игравший выше бразильца Ахметов растворился на поле, хотя, казалось, должен был выйти на игру с бывшим коллективом с особым настроем. Потерялись и Педро с Артуром. Ну а Сергеев, сложилось впечатление, не получил ни одного паса. Виллиан, Дивеев и Мойзес надёжно перекрывали все свободные зоны.

К счастью, вторая половина получилась куда более насыщенной на события. Не успели футболисты вернуться на поле, как гости упустили первый стопроцентный момент. Мантуан сместился с правого фланга в центр и здорово пробил под перекладину. Однако Тороп, вытянувшись в струнку, кончиками пальцев перевёл снаряд на угловой.

А буквально за минуту до того в штрафной армейцев произошёл спорный эпизод. Мойзес в попытке опередить Сергеева, который пытался успеть на заброс из глубины, показалось, сыграл в мяч плечом. Коллеги на VAR долго обсуждали с Карасёвым данный момент на предмет лишения возможности забить и красной карточки. Арбитр даже отправился к монитору, но не поменял своего решения.

Будто на эмоциях от произошедшего, красно-синие вскоре забили сами. И взломать насыщенную оборону им помог стандарт. После подачи с правого фланга мяч заметался по вратарской оппонента. Чалов в сутолоке умудрился сделать скидку на Заболотного, а тот с пятака протолкнул снаряд в сетку.

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Пропустив, «Зенит» долгое время не мог прийти в себя. Не удавалось банально перехватить инициативу и закрепиться на чужой половине. Соперники не просто оборонялись, а сами стремились идти вперёд и забить ещё. И даже если у гостей появлялись подходы, им не сопутствовало везение. Например, выстрел Педро с линии штрафной завершился попаданием в штангу.

Но Семак не сдавался и пытался переломить ход встречи рокировками. С появлением Клаудиньо, по крайней мере, удалось наладить контроль. А чуть позже в игру вступили Александр Ерохин и Вильсон Изидор. И именно россиянин на 84-й минуте спас сине-бело-голубых от третьего подряд поражения во всех турнирах. Причём они ответили москвичам той же монетой, только отличились на подаче углового. Сам Ерохин продавил Виллиана, но большие вопросы возникли к Торопу, который, попытавшись сыграть на выходе, просто застыл в полупозиции, оставив ворота пустыми.

Таким образом, «Зенит» добился крайне важного для себя мирного исхода и забил впервые за три матча. Судьба же путёвки в Суперфинал теперь решится в Северной столице 15 мая.

Между тем в полуфинале Пути регионов состоялась громкая сенсация. «Балтика» на выезде одолела «Ростов» с минимальной разницей в счёте и впервые в истории пробилась в четвёрку сильнейших турнира. А для того чтобы выйти в Суперфинал, осталось пройти «Спартак». Более того, согласно результатам жеребьёвки, красно-белым предстоит сыграть на выезде.

Впрочем, результат не должен удивлять, учитывая масштабную ротацию, затеянную Валерием Карпиным. Как раз таки один из резервистов Алексей Колтаков совершил грубейшую ошибку уже в дебюте. Под прессингом он фактически подарил мяч Тиграну Аванесяну, и тот ударом из пределов штрафной не оставил шансов Никите Медведеву.

Во втором тайме хозяева прижали калининградцев к воротам, но так и не сумели пробить поймавшего кураж Евгения Латышонка. Больше всего запомнился сейв молодого голкипера после удара Николая Комличенко под перекладину. В концовке штаб хозяев бросил в бой несколько лидеров, и Роналдо едва не перевёл матч в серию пенальти. Из угла вратарской бразилец угодил в крестовину.