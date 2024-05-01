Шалимов: уже есть ощущение, что «Зенит» может упустить титул

Российский тренер Игорь Шалимов высказал мнение, что «Зенит» может не выиграть чемпионат России по футболу в текущем сезоне.

«Поражения от «Рубина» и сейчас от «Динамо» не случайны. При этом не могу сказать, что «Зенит» играет спустя рукава. И уже есть ощущение, что «Зенит» может упустить титул», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

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