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Петржела назвал катастрофой продление контракта Семака с «Зенитом»

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о решении петербургского клуба продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Петржела назвал катастрофой продление контракта Семака с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Мне не нравятся такие длинные контракты. Я бы не хотел работать в одном клубе так долго. Это уже катастрофа. Игроки сейчас уже не понимают Семака, это было первое время», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

«Зенит» под руководством Семака выиграл пять чемпионатов России подряд. В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Всего на счету команды из Санкт-Петербурга девять побед в чемпионатах страны.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил €4 млн за 19-летнего форварда «Войводины».

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