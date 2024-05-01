Петржела назвал катастрофой продление контракта Семака с «Зенитом»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о решении петербургского клуба продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.

«Мне не нравятся такие длинные контракты. Я бы не хотел работать в одном клубе так долго. Это уже катастрофа. Игроки сейчас уже не понимают Семака, это было первое время», — цитирует Петржелу Metaratings.ru.

«Зенит» под руководством Семака выиграл пять чемпионатов России подряд. В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Всего на счету команды из Санкт-Петербурга девять побед в чемпионатах страны.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил €4 млн за 19-летнего форварда «Войводины».