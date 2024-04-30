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Telegraf: «Зенит» предложил €4 млн за 19-летнего форварда «Войводины»

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«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Войводины» Михайло Ивановичу.
Telegraf: «Зенит» предложил €4 млн за 19-летнего форварда «Войводины»
  • РИА Новости

Как сообщает Telegraf, российский клуб предложил €4 млн за Ивановича, однако руководство «Войводины» отклонило данное предложение. 

По информации источника, «Зенит» намерен продолжить переговоры по покупке футболиста.

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 32 матча во всех турнирах и забил восемь мячей. Его контракт с «Войводиной» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Колыванов раскритиковал бразильских футболистов «Зенита».

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