Telegraf: «Зенит» предложил €4 млн за 19-летнего форварда «Войводины»

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Войводины» Михайло Ивановичу.

Как сообщает Telegraf, российский клуб предложил €4 млн за Ивановича, однако руководство «Войводины» отклонило данное предложение.

По информации источника, «Зенит» намерен продолжить переговоры по покупке футболиста.

В текущем сезоне футболист провёл за клуб 32 матча во всех турнирах и забил восемь мячей. Его контракт с «Войводиной» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Колыванов раскритиковал бразильских футболистов «Зенита».