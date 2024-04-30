Колыванов раскритиковал бразильских футболистов «Зенита»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов оценил игру «Зенита» во второй половине сезона-2023/24.

«Зенит» — одна из самых сильных команд в РПЛ, но поведение игроков вызывает вопросы. Они просто играют в футбол, а нужно бороться. Бразильцы выходят на поле и отбывают там номер», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

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