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Петржела заявил, что на место Семака должен прийти молодой российский тренер

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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал подходящего кандидата на место Сергея Семака.
Петржела заявил, что на место Семака должен прийти молодой российский тренер
  • Gettyimages.ru

«Не могу назвать конкретного специалиста. Однако скажу, что мне больше нравится вариант назначить молодого российского тренера», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Семак не должен покидать пост главного тренера «Зенита».

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