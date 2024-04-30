Петржела заявил, что на место Семака должен прийти молодой российский тренер

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал подходящего кандидата на место Сергея Семака.

«Не могу назвать конкретного специалиста. Однако скажу, что мне больше нравится вариант назначить молодого российского тренера», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Семак не должен покидать пост главного тренера «Зенита».