Аршавин — о возможном увольнении Семака: тогда Гвардиола тоже должен уйти из «Сити»
- РИА Новости
«Семака надо убирать? Ну, глупости. Когда ты выигрываешь пять, ты хочешь выиграть шесть. Гвардиола тогда тоже должен из «Сити» уйти, он в один год выиграл все титулы», — сказал Аршавин на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Напомним, что «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).
Ранее Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо».