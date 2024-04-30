Аршавин — о возможном увольнении Семака: тогда Гвардиола тоже должен уйти из «Сити»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не считает, что Сергей Семак должен покинуть пост главного тренера «Зенита».

«Семака надо убирать? Ну, глупости. Когда ты выигрываешь пять, ты хочешь выиграть шесть. Гвардиола тогда тоже должен из «Сити» уйти, он в один год выиграл все титулы», — сказал Аршавин на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо».