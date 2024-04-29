RT в Telegram
Подпишись

Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о поражении «Зенита» от «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

«Зенит» хорошо сыграл в обороне, мяч держали тоже здорово. Вся проблема команды в этом матче — в последней трети поля. «Зенит» почти не доставляет туда мяч. Это не только в этой игре, так же было и в предыдущих. Никто не берёт инициативу на себя, все выбирают самые простые пути», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Накануне «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее сообщалось, что дочь Сергея Семака публично поддержала отца после поражений «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить