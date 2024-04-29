Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о поражении «Зенита» от «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

«Зенит» хорошо сыграл в обороне, мяч держали тоже здорово. Вся проблема команды в этом матче — в последней трети поля. «Зенит» почти не доставляет туда мяч. Это не только в этой игре, так же было и в предыдущих. Никто не берёт инициативу на себя, все выбирают самые простые пути», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Накануне «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее сообщалось, что дочь Сергея Семака публично поддержала отца после поражений «Зенита».