RT в Telegram
Подпишись

Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче Кубка России

Короткая ссылка
Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление о том, что фанаты петербургского клуба и ЦСКА не будут оскорблять друг друга во время первого матча финала Пути РПЛ Кубка России.
Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче Кубка России
  • РИА Новости

«Фанатскими движениями принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на завтрашнем матче», — говорится в заявлении.

Отметим, что на игре за Суперкубок России в июле 2023 года между ЦСКА и «Зенитом» болельщики также отказывались от взаимных оскорблений.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Второй матч пройдёт 15 мая.

Ранее в ЦСКА сообщили, что Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить