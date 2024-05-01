Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на матче Кубка России

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление о том, что фанаты петербургского клуба и ЦСКА не будут оскорблять друг друга во время первого матча финала Пути РПЛ Кубка России.

«Фанатскими движениями принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на завтрашнем матче», — говорится в заявлении.

Отметим, что на игре за Суперкубок России в июле 2023 года между ЦСКА и «Зенитом» болельщики также отказывались от взаимных оскорблений.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Второй матч пройдёт 15 мая.

Ранее в ЦСКА сообщили, что Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом».