В ЦСКА сообщили, что Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что полузащитник Аббосбек Файзуллаев сможет принять участие в матче с «Зенитом».

«Аббос Файзуллаев сможет принять участие в матче с «Зенитом». Сегодня он летит в Москву единственным прямым рейсом. Это был снова продолжительный, но конструктивный диалог с коллегами из Футбольной ассоциации Узбекистана. Свою лепту внёс и сам Аббос, поговоривший с тренером сборной», — написал Брейдо в Telegram-канале.

29 апреля молодёжная сборная Узбекистана победила команду Индонезии в матче полуфинала Кубка Азии (2:0). Выход в финал позволил команде впервые отобраться на олимпийский футбольный турнир.

ЦСКА сыграет с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России 2 мая. Начало игры — в 19:15 мск. Главным арбитром встречи будет Сергей Карасёв. Ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко. Арбитр VAR — Евгений Турбин.

Ранее Федотов оценил шансы футболистов ЦСКА в матчах Кубка России с «Зенитом».