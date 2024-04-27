Федотов оценил шансы футболистов ЦСКА в матчах Кубка России с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матчах Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

«Что может быть лучше, чем одержать победу над сильным соперником? Шансы команд в таких матчах всегда 50/50. У ЦСКА задача выигрывать всегда, на данный момент нет еврокубков. А кубок — трофей, наполненный шампанским и радостью болельщиков», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

2 мая ЦСКА сыграет с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ (начало — в 19:15 мск). Ответная игра пройдёт 15 мая (20:45 мск).

Подопечные Федотова являются действующими обладателями Кубка России.

Ранее пианист Мацуев назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» бездарным зрелищем.