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Федотов оценил шансы футболистов ЦСКА в матчах Кубка России с «Зенитом»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матчах Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
Федотов оценил шансы футболистов ЦСКА в матчах Кубка России с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Что может быть лучше, чем одержать победу над сильным соперником? Шансы команд в таких матчах всегда 50/50. У ЦСКА задача выигрывать всегда, на данный момент нет еврокубков. А кубок — трофей, наполненный шампанским и радостью болельщиков», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

2 мая ЦСКА сыграет с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ (начало — в 19:15 мск). Ответная игра пройдёт 15 мая (20:45 мск).

Подопечные Федотова являются действующими обладателями Кубка России.

Ранее пианист Мацуев назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» бездарным зрелищем.

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